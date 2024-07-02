Орбан міняє тактику. Для чого прем'єр Угорщини приїхав до Києва і до чого тут Мелоні

Візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України важливий з точки зору нормалізації двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом. Щобільше, він зараз хоче налагодити конструктивні відносини з італійською колегою Джорджею Мелоні, а для цього йому треба змінити позицію щодо українського питання.
Про важливість візиту Орбана до Києва та його можливу мету - розповів в коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко.
На думку експерта, для Орбана цей візит має особливу мету. Річ у тому, що з 1 липня починається головування Угорщини в Раді ЄС. Угорському прем'єру, щоб не зруйнувати своє головування, не зробити його суто конфліктним і врешті-решт, можливо, провальним, треба продемонструвати свою політичну вагу в ролі представника ЄС.
"Тут він має певну конструктивність позицій. Оскільки українське питання є одним із головних для Європейського Союзу й Орбан теж з цим має рахуватися. В даному випадку він демонструє себе як лідера країни, яка зараз головує в Європейському Союзі", - пояснює Фесенко.
По-друге, між Угорщиною та Україною є серйозні суперечки. І Будапешт тисне в плані посилення статусу розширення прав угорської меншини, нагадує співрозмовник.
"Хоча там і так насправді немає жодного утиску їх прав. Всі, хто бував на Закарпатті, чудово знають - жодних проблем з мовними правами угорців або якихось інших проблем там немає взагалі. Більше того, це найбільш заможна громада на Закарпатті, а можливо й в усій Україні. Але тим не менш Орбан і напряму намагався тиснути, але не зовсім вийшло", - зазначив Фесенко.
На думку політолога, зараз прем'єр Угорщини намагається й спробами переговорів впливати на Україну. Тобто він має демонструвати не тільки жорсткість, але і гнучкість для досягнення своїх цілей.
"Тому, що нас ще чекають декілька років складних перемовин і суперечки між Угорщиною та Україною будуть зберігатися. Так що Орбан в даному випадку міняє тактику", - вважає Фесенко.
І третя обставина, яка також є дуже важливою, це те, що зараз Орбан зацікавлений у пом'якшенні стосунків з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. І хоч вона теж людина з крайньоправими поглядами, але між ними все ж є суперечки.
"Зараз Мелоні формує таку об'єднану фракцію крайніх правих у Європарламенті. Орбан хотів би мати з ними зв'язки, хоча заявляє про формування власної фракції, але у нього голосів просто може не вистачити. Тому він зараз хоче налагодити конструктивні відносини з Мелоні, але для цього треба змінити позицію відносно України. Це умова Мелоні", - пояснює Фесенко.
Саме тому, за думкою багатьох коментаторів, Орбан поміняв свою позицію на саміті ЄС і почав демонструвати публічно на телекамери готовність контактувати із президентом України Володимиром Зеленським, вести з ним переговори, спілкуватися, підкреслює політолог.
"От і зараз це теж демонстрація того, що він готовий шукати компроміси із Зеленським. Так що ця тактика Орбана обумовлена і його внутрішніми інтересами, але і зовнішньополітичними також", - підсумував Фесенко.
Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше прибув до Києва з початку повномасштабної російської агресії. Й загалом він не відвідував українську столицю понад десять років. Очікується, що Орбан проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорюватимуть "можливість встановлення миру", а також поточні питання угорсько-українських двосторонніх відносин.
Сам угорський прем'єр, який відомий своїми проросійськими поглядами, напередодні візиту в одному з інтерв'ю пообіцяв "перші кроки" для встановлення миру в Україні.
Детальніше про ставлення Орбана до України та його сьогоднішній візит до Києва - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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