Орбан меняет тактику. Зачем премьер Венгрии приехал в Киев и при чем здесь Мелони

Какой может быть цель Орбана

По мнению эксперта, для Орбана этот визит преследует особую цель. Дело в том, что с 1 июля начинается председательство Венгрии в Совете ЕС. Венгерскому премьеру, чтобы не разрушить свое председательство, не сделать его сугубо конфликтным и, в конце концов, возможно провальным, нужно продемонстрировать свой политический вес в роли представителя ЕС.

"Здесь у него есть определенная конструктивность позиций. Поскольку украинский вопрос является одним из главных для Европейского Союза и Орбан тоже с этим должен считаться. В данном случае он демонстрирует себя как лидера страны, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе", - объясняет Фесенко.

Во-вторых, между Венгрией и Украиной есть серьезные споры. И Будапешт давит в плане усиления статуса расширения прав венгерского меньшинства, напоминает собеседник.

"Хотя там и так на самом деле нет никакого притеснения их прав. Все, кто бывал на Закарпатье, прекрасно знают - никаких проблем с языковыми правами венгров или каких-либо других проблем там нет вообще. Более того, это самая состоятельная община на Закарпатье, а возможно и во всей Украине. Но, тем не менее, Орбан и напрямую пытался давить, но не совсем получилось", - отметил Фесенко.

По мнению политолога, сейчас премьер Венгрии пытается попытками переговоров влиять на Украину. То есть, он должен демонстрировать не только жесткость, но и гибкость для достижения своих целей.

"Потому что нас еще ждут несколько лет сложных переговоров и споры между Венгрией и Украиной будут сохраняться. Так что Орбан в данном случае меняет тактику", - считает Фесенко.

Причем здесь Мелони

И третье обстоятельство, которое также очень важно, это то, что сейчас Орбан заинтересован в смягчении отношений с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. И хоть она тоже человек с крайне правыми взглядами, но между ними все же есть споры.

"Сейчас Мелони формирует такую объединенную фракцию крайне правых в Европарламенте. Орбан хотел бы иметь с ними связи, хотя заявляет о формировании собственной фракции, но у него голосов просто может не хватить. Поэтому он сейчас хочет наладить конструктивные отношения с Мелони, но для этого нужно изменить позицию по отношению к Украине. Это условие Мелони", - объясняет Фесенко.

Именно поэтому, по мнению многих комментаторов, Орбан поменял свою позицию на саммите ЕС и начал публично демонстрировать на телекамеры готовность контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским, вести с ним переговоры, общаться, подчеркивает политолог.

"Вот и сейчас это тоже демонстрация того, что он готов искать компромиссы с Зеленским. Так что эта тактика Орбана обусловлена и его внутренними интересами, но и внешнеполитическими тоже", - подытожил Фесенко.