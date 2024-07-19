Орбан має намір продовжити самопроголошену "миротворчу місію" по Україні

Орбан заявив в інтерв'ю державному радіо, що ЄС має приєднатися до Китаю і, до Сполучених Штатів, якщо Дональд Трамп повернеться до влади, щоб чинити тиск на Росію та Україну з метою розпочати мирні переговори.

З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль у ЄС, Орбан використав її для підвищення свого власного авторитету у міжнародній дипломатії, зустрічаючись з такими лідерами, як президент України Володимир Зеленський, Володимир Путін, голова КНР та Цзіньпін та Трамп.

Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було у випадку з його нескоординованими поїздками до Росії та Китаю.

Нещодавно переобраний президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 липня назвала зусилля Орбана "місією умиротворення", очевидно, натякаючи на Мюнхенську змову та спробу умиротворення Гітлера перед Другою світовою війною.

Угорський прем'єр назвав фон дер Ляєн "наївною".

Європейська комісія заявила 17 липня, що вона скоротить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування до ЄС після дипломатичних поїздок Орбана до Москви та Пекіна. Комісія також пропустить традиційний візит своїх комісарів до країни, яка обіймає посаду голови.