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Орбан має намір продовжити самопроголошену "миротворчу місію" по Україні

Фото: Віктор Орбан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжить свою самопроголошену "місію миру", незважаючи на критику з боку Європейського Союзу, який заявляє, що він перевищив повноваження своєї країни як голови блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Орбан заявив в інтерв'ю державному радіо, що ЄС має приєднатися до Китаю і, до Сполучених Штатів, якщо Дональд Трамп повернеться до влади, щоб чинити тиск на Росію та Україну з метою розпочати мирні переговори.

З того часу, як 1 липня Угорщина взяла на себе переважно адміністративну роль у ЄС, Орбан використав її для підвищення свого власного авторитету у міжнародній дипломатії, зустрічаючись з такими лідерами, як президент України Володимир Зеленський, Володимир Путін, голова КНР та Цзіньпін та Трамп.

Орбан сказав, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було у випадку з його нескоординованими поїздками до Росії та Китаю.

Нещодавно переобраний президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 липня назвала зусилля Орбана "місією умиротворення", очевидно, натякаючи на Мюнхенську змову та спробу умиротворення Гітлера перед Другою світовою війною.

Угорський прем'єр назвав фон дер Ляєн "наївною".

Європейська комісія заявила 17 липня, що вона скоротить свою участь у неформальних зустрічах, запланованих Угорщиною під час її головування до ЄС після дипломатичних поїздок Орбана до Москви та Пекіна. Комісія також пропустить традиційний візит своїх комісарів до країни, яка обіймає посаду голови.

 

Нагадаємо, у травні 2024 року близько половини українців (47%) побоювалися, що США можуть вести переговори щодо мирної угоди з Росією без участі українського уряду.

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