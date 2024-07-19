Орбан намерен продолжить самопровозглашенную "миротворческую миссию" по Украине

Орбан заявил в интервью государственному радио, что ЕС должен присоединиться к Китаю и, к Соединенным Штатам, если Дональд Трамп вернется к власти, чтобы оказать давление на Россию и Украину с целью начать мирные переговоры.

С тех пор как 1 июля Венгрия взяла на себя преимущественно административную роль в ЕС, Орбан использовал ее для повышения своего собственного авторитета в международной дипломатии, встречаясь с такими лидерами, как президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Путин, председатель КНР и Цзиньпин и Трамп.

Орбан сказал, что продолжит сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было в случае с его нескоординированными поездками в Россию и Китай.

Недавно переизбранный президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 18 июля назвала усилия Орбана "миссией умиротворения", очевидно, намекая на Мюнхенский сговор и попытку умиротворения Гитлера перед Второй мировой войной.

Венгерский премьер назвал фон дер Ляйен "наивной".

Европейская комиссия заявила 17 июля, что она сократит свое участие в неформальных встречах, запланированных Венгрией во время ее председательства в ЕС, после дипломатических поездок Орбана в Москву и Пекин. Комиссия также пропустит традиционный визит своих комиссаров в страну, занимающую пост председателя.