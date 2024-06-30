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Орбан з Чехією та Австрією створює нову ультраправу фракцію у Європарламенті

Фото: в Європарламенті з'явить нова ультраправа фракція (x.com/PM_ViktorOrban)
Автор: Наталія Юрченко

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом з представниками Чехії та Австрії створює ультраправу фракцію у Європарламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Спільно з Орбаном партію створять президент Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль та екс-прем'єр Чехії Андрей Бабіш, який є лідером партії ANO. Політики підписали маніфест "Патріотів за Європу" у Відні в неділю, 30 червня.

Усі три партії є ультраправими та мають проросійські погляди. 

"Європейці хочуть трьох речей: мир, порядку та розвитку. Все, що вони отримують від нинішньої брюссельської еліти, це війна, міграція і застій. У цій ситуації наш обов’язок - забезпечити волевиявлення виборців. Сьогодні об’єдналися три політичні партії: найсильніша партія Австрії, найсильніша партія Чехії та найсильніша партія Угорщини. Наша мета - стати найсильнішою правою групою в європейській політиці", - написав Орбан у X.

Вибори в ЄС

Нагадаємо, у червні у країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту. Детальніше про результати виборів - у матеріалі РБК-Україна.

Також лідери ЄС погодили кандидатури на посади керівників головних європейських органів. Зокрема, Єврораду очолить експрем'єр Португалії Антоніу Кошта, а головою європейської дипломатії стане прем'єрка Естонії Кая Каллас.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зберегла свою посаду.

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ЧехіяУгорщинаАвстріяЄвропарламентВіктор Орбан