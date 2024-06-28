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У Єврораді обрали нових керівників головних інституцій ЄС

П'ятниця 28 червня 2024 01:09
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У Єврораді обрали нових керівників головних інституцій ЄС Фото: Урсула фон дер Ляйєн (rbc.ua)
Автор: Едуард Ткач

Лідери країн ЄС на саміті у Брюсселі у четвер, 27 червня, обрали нових керівників головних інститутів блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Так, глави 27 країн Європейського союзу погодили кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн для другого терміну на посаді голови Єврокомісії.

Крім того, схвалили кандидатуру екс-прем'єра Португалії Антоніу Кошти на посаду голови Євроради. Також у Євросоюзі підтримали кандидатуру прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас на посаду голови дипломатії ЄС. На своїй новій посаді вона пообіцяла зробити Європейський союз "ефективним глобальним партнером".

Для затвердження всіх трьох кандидатур потрібна була підтримка так званої посиленої кваліфікованої більшості. Воно досягається одночасним виконанням двох умов: за пропозицію мають проголосувати не менше 20 із 27 країн-членів (72%), які представляють не менше 65% населення Євросоюзу.

Інтрига зберігалася аж до завершення першого дня саміту, оскільки делікатну тему вибору лідерів відсунули наприкінці порядку денного, після обговорення війни в Україні, теми оборони та безпеки ЄС та конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, що за словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн,ЄС потребує 500 млрд євро інвестицій на оборону в наступні 10 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що передбачають гарантії безпеки для України від Європейського Союзу.

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