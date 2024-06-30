Орбан с Чехией и Австрией создает новую ультраправую фракцию в Европарламенте

Совместно с Орбаном партию создадут президент Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, лидер партии ANO. Политики подписали манифест "Патриотов за Европу" в Вене в воскресенье, 30 июня.

Все три партии ультраправые и имеют пророссийские взгляды.

"Европейцы хотят трех вещей: мир, порядка и развития. Все, что они получают от нынешней брюссельской элиты, это война, миграция и застой. В этой ситуации наша обязанность - обеспечить волеизъявление избирателей. Сегодня объединились три политические партии: самая сильная партия Австрии, самая сильная партия Чехии и самая сильная партия Венгрии. Наша цель - стать сильнейшей правой группой в европейской политике", - написал Орбан в X.