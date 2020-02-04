Оранжевый уровень опасности и морозы до -16: на Украину надвигается непогода

Погода в Украине, по данным синоптиков, в ближайшие дни существенно ухудшится, ожидаются сильные снегопады и похолодание до -16. Подробнее о ситуации в Украине - в материале РБК-Украина.

Непогода в Киеве: советы водителям и пешеходам

Столичные власти призывают водителей пересесть на общественный транспорт, не парковать автомобили на обочинах дорог, а машины, которые будут мешать снегоуборочной технике, будут эвакуировать.

Кроме того, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость до минимума возле ​​пешеходных переходов, включать габаритные огни и не использовать автотранспорт с летними шинами.

Пешеходам советуют ходить не спеша, не держать руки в карманах, так как это увеличивает возможность падения и тяжелых травм, быть внимательными на тротуарах и у машин и обходить металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Украинцам советуют не выезжать за пределы городов

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуация рекомендуют водителем и главам автотранспортных предприятий воздержаться от поездок за пределы городов до ослабления и прекращения осадков и явлений в период с 7 по 9 февраля.

Нарушение движения транспорта и метели

По данным синоптиков, с 5 февраля в Украину идет непогода ожидается сильный снег (снежный покров местами может достичь 20 см, в горах - 40 см); сильный ветер - до 20 м/с (в горах - до 25 м/с) и метели. Кроме того, на дорогах возможные снежные заносы, в Карпатах ожидается сильный снег (снежный покров до 50 см).

Синоптики предупреждают, что непогода может привести к нарушению и прекращению движения транспорта, а также может осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

Какие регионы под угрозой

5-6 февраля значений снег ожидается в центральных областях и на востоке, высота снежного покрова может составлять 10-15 см.

Вместе с тем, в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможно образование снежного покрова до 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

На юге страны синоптики прогнозируют значительный дождь с переходом в мокрый снег, до 15 см снега и сильный ветер. В Киеве ожидается до 10 см снега, порывы ветра до 20 м/с и гололедица на дорогах.

Когда непогода в Украине утихнет

Ослабление и прекращение осадков ожидается 7-9 февраля. Вместе с тем, на смену снегопадам придут ночные морозы до -13 градусов, а на востоке и в Карпатах - до -16 градусов.