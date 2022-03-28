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В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии

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Понедельник 28 марта 2022 14:53
В ОПЗЖ заявили о прекращении деятельности партии Фото: Вадим Рабинович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партия прекращает свою работу. Сам парламентарий сейчас находится не в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОПЗЖ.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после - это два разных мира", - заявил Рабинович.

При этом нардеп уточнил, что еще 3 февраля выехал в Израиль, перенес операцию, поэтому сейчас не может находиться в Украине.

"Хочу отчитаться о своей личной ситуации: я улетел 3 февраля по официальному приглашению парламента Израиля на встречу с парламентариями... После болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен. С первого дня военных действий - в контакте с посольством Украины... Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь", - заверил он.

Напомним, недавно пять народных депутатов Рады вышли из состава фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Кроме того, в Одесском облсовете партия ОПЗЖ прекратила свою деятельность.

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Рабинович Оппозиционная платформа За життя
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