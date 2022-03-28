В ОПЗЖ заявили про припинення діяльності партії

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу. Сам парламентарій зараз перебуває не в Україні.

"Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася, як партія миру! Але зараз миру немає! Діяльність партії призупинено! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після - це два різних світи", - заявив Рабінович.

При цьому нардеп уточнив, що ще 3 лютого виїхав до Ізраїлю, переніс операцію, тому зараз не може перебувати в Україні.

"Хочу відзвітувати про свою особисту ситуацію: я полетів 3 лютого на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч з парламентарями... Після хвороби і операції я не повністю працездатний. З першого дня військових дій - в контакті з посольством України... Не маючи можливості перебувати сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю", - запевнив він.