ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ОПЗЖ сорвало "нарезку" округов на выборах в Киеве, - Кошель

Автор: РБК-Украина

По словам Кошеля, комиссию намеренно затянули, через что она не успела принять решение до конца дня 6 сентября

Киевская городская территориальная комиссия не успела, в установленный законом срок (не позднее 6 сентября), сформировать округа в городе.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на своей странице в Facebook.

По его словам, заседание комиссии намеренно затянули, из-за чего она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

"Заседание комиссии затягивалось до последнего, определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из "Голоса" и бывший "свободовец" Левченко", - отметил Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права "нарезать" округа она уже нет.

Напомним, согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей до 10 тысяч) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее как на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КиеввіборіКИУОппозиционная платформа За життя