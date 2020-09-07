ОПЗЖ зірвало "нарізку" округів на виборах у Києві, - Кошель

Київська міська територіальна комісія не встигла, у встановлений законом строк (не пізніше 6 вересня), сформувати округи у місті.

Про це повідомив директор Комітету виборців України Олексій Кошель на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, засідання комісії навмисно затягнули, через що вона не встигла ухвалити рішення до кінця дня 6 вересня.

"Засідання комісії затягувалося до останнього, визначеного законом дня. Далі представник ОПЗЖ максимально довго зачитував свою пропозицію. Йому допоміг Крамаренко з "Голосу" та колишній "свободівець" Левченко", - зазначив Кошель.

Він зазначив, що ТВК продовжить засідання сьогодні о 12:00. Проте права "нарізати" округи вона вже немає.

Нагадаємо, згідно з Виборчим кодексом (п.4 ст. 199), багатомандатні виборчі округи з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) утворюються відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як на другий день виборчого процесу (стартував 5 вересня) з дотриманням принципу неперервності меж (зв’язності територій) таких округів.