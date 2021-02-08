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В ОПЗЖ оценили возможность воссоединения с "Оппоблоком"

Автор: РБК-Украина

В начале избирательной кампании на местных выборах представители «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) сели за стол переговоров с «Оппозиционным блоком» относительно возможного объединения в одну политическую силу, однако, как отмечают в ОПЗЖ, пока о реальном воссоединении речи не идет.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию".

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По словам нардепа Нестора Шуфрича, о переговорах время от времени вспоминают, но результатов пока нет.

"С тех пор всегда кто-то об этом вспоминает, но пока говорить о реальном процессе переговоров и реальном об'единении я бы не стал. Хотя в украинской политике ни на чем ставить крест невозможно", – сказал изданию Нестор Шуфрич.

Собеседник РБК-Украина сообщил, что среди руководства ОПЗЖ идут разговоры о возможности пополнить ряды политсилы отдельными людьми из лагеря Рината Ахметова, но о распределении квот в совместном проекте пока речи не идет.

"Если раньше мы были готовы, условно, говорить о разделении проекта на 30/30/30, то сейчас уже можем говорить лишь об отдельных людях. В "Оппоблоке" на пике формы было 3%, и будет 3%. И зачем это нам надо?" – сказал собеседник.

Напомним, политолог Владимир Фесенко оценил вероятность раскола в ОПЗЖ после блокировки трех телеканалов нардепа Тараса Козака. Он считает, что оснований для этого у партии пока нет. Как пояснил эксперт, им выгодно быть вместе, консолидируя пророссийский электорат. Более того, история с санкциями на время может сплотить их вместе.

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