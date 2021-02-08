В ОПЗЖ оценили возможность воссоединения с "Оппоблоком"

По словам нардепа Нестора Шуфрича, о переговорах время от времени вспоминают, но результатов пока нет.

"С тех пор всегда кто-то об этом вспоминает, но пока говорить о реальном процессе переговоров и реальном об'единении я бы не стал. Хотя в украинской политике ни на чем ставить крест невозможно", – сказал изданию Нестор Шуфрич.

Собеседник РБК-Украина сообщил, что среди руководства ОПЗЖ идут разговоры о возможности пополнить ряды политсилы отдельными людьми из лагеря Рината Ахметова, но о распределении квот в совместном проекте пока речи не идет.

"Если раньше мы были готовы, условно, говорить о разделении проекта на 30/30/30, то сейчас уже можем говорить лишь об отдельных людях. В "Оппоблоке" на пике формы было 3%, и будет 3%. И зачем это нам надо?" – сказал собеседник.