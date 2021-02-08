У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком"

За словами нардепа Нестора Шуфрича¸ про переговори час від часу згадують, але результатів поки немає.

"Відтоді завжди хтось про це згадує, але поки говорити про реальний процес переговорів і реальне об'єднання я б не став. Хоча в українській політиці ні на чому хрест ставити неможливо", – сказав виданню Нестор Шуфрич.

Співрозмовник РБК Україна повідомив, що серед керівництва ОПЗЖ йдуть розмови про можливість поповнити лави політсили окремими людьми з табору Ріната Ахметова, але про розподіл квот у спільному проєкті не йдеться.

"Якщо раніше ми були готові, умовно, говорити про розподіл проєкту на 30/30/30, то зараз вже можемо говорити лише про окремих людей. В "Опоблоку" на піку форми було 3%, і буде 3%. І навіщо це нам треба?" – сказав співрозмовник.