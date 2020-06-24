На ОПЗ заявили, що розглядають варіанти подальшого підвищення зарплат

Фото: ОПЗ (nikvesti.com)

Фінансові можливості ОПЗ розширилися з березня нинішнього року

Відновлення роботи ОПЗ влітку минулого року стало передумовою для розв'язання соціальних питань на заводі. Крім того, на завод почали повертатися висококваліфіковані кадри, які затребувані в країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Про це повідомив в.о. директора ОПЗ Микола Синиця в авторській колонці для "Інтерфакс-Україна".

"На завод стали повертатися наші висококваліфіковані фахівці. Кращі кадри, затребувані за кордоном, знову працюють дома. Сьогодні ОПЗ пропонує їм стабільну роботу і конкурентну зарплату ", - пише Синиця.

"З самого початку виконання обов'язків голови правління завдання номер один для мене - забезпечити гідні умови праці для трудового колективу. З 1 квітня 2020 року, попри карантин, на підприємстві триває збільшення посадових окладів. На сьогодні воно склало в середньому 10%. Зараз менеджмент заводу шукає фінансові можливості для подальшого зростання заробітних плат ", - додав він.

Повідомляється, що фінансові можливості ОПЗ розширилися з березня нинішнього року, коли за результатами переговорів діючий постачальник давальницької сировини підвищив для заводу плату за переробку продукції - на 2 долари за тонну аміаку і на 3 долари за тонну карбаміду. Фінансовий ефект для ОПЗ склав 13,5 млн грн, спрямованих на модернізацію заводу, зокрема підвищення його енергоефективності.

Нагадаємо, ОПЗ входить до переліку підприємств великої приватизації. Поновлення великої приватизації в Україні планується після стабілізації ситуації на фінансових ринках.

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Автор: РБК-Україна