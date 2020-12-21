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ОПЗ проиграл суд "Энергетическому эквиваленту" на 110 млн грн

Киев, Понедельник 21 декабря 2020 14:16
ОПЗ проиграл суд "Энергетическому эквиваленту" на 110 млн грн
Фото: ОПЗ (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

17 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу компании "Энергетический эквивалент" и отказал "Одесскому припортовому заводу" в иске на сумму 110 млн грн. Решение суда вступило в силу с дня его принятия.

Об этом сообщила руководитель "Энергетического эквивалента" Валентина Ретивова в комментарии "Украинским новостям".

"Спор возник из договора на поставку и переработку давальческого сырья (природного газа), заключенного еще в 2019 году, который не был выполнен. При этом стороны возлагали вину за невыполнение договора друг на друга, а ОПЗ отказывался подписать с Энергетическим эквивалентом продление срока исполнения обязательств по спорному договору. После решения суда компания "Энергетический эквивалент" сможет потребовать возмещения Одесским припортовым заводом многомиллионных убытков, понесенных с 2019 года в связи с невыполнением обязательств перед предприятиями агросектора по поставке удобрений", - сказала она.

Напомним, что в июле 2020 года Верховный суд признал правоту компании "Энергетический эквивалент" в споре с ОПЗ о продлении на 4 месяца срока договора на поставку давальческого сырья на условиях договора 2019 года.

После подтверждения решением суда необоснованности претензий ОПЗ компания "Энергетический эквивалент" сможет реализовать своё право на поставку на ОПЗ давальческого сырья - природного газа в объёме до 60 млн м3 ежемесячно для переработки на протяжение 4-х месяцев.

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