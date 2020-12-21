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ОПЗ програв суд "Енергетичного еквіваленту" на 110 млн грн

Київ, Понеділок 21 грудня 2020 14:16
ОПЗ програв суд "Енергетичного еквіваленту" на 110 млн грн
Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

17 грудня Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу компанії "Енергетичний еквівалент" і відмовив "Одеському припортовому заводу" у позові на суму 110 млн грн. Рішення суду набрало чинності з дня його прийняття.

Про це повідомила керівник "Енергетичного еквівалента" Валентина Ретивова у коментарі "Українським новинам".

"Спір виник з договору на поставку та переробку давальницької сировини (природного газу), укладеного ще у 2019 році, який не був виконаний. При цьому сторони покладали провину за невиконання договору один на одного, а ОПЗ відмовлявся підписати з Енергетичним еквівалентом продовження терміну виконання зобов'язань за спірним договором. Після рішення суду компанія "Енергетичний еквівалент" зможе вимагати відшкодування Одеським припортовим заводом багатомільйонних збитків, понесених з 2019 року у зв'язку з невиконанням зобов'язань перед підприємствами агросектору з постачання добрив", - сказала вона.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Верховний суд визнав правоту компанії "Енергетичний еквівалент" в суперечці з ОПЗ про продовження на 4 місяці строку договору на постачання давальницької сировини на умовах договору 2019 року.

Після підтвердження рішенням суду необґрунтованості претензій ОПЗ компанія "Енергетичний еквівалент" зможе реалізувати своє право на поставку на ОПЗ давальницької сировини - природного газу в обсязі до 60 млн м3 щомісячно для переробки упродовж 4-х місяців.

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