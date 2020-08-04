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В ОПЗ объяснили, почему Socar и ОKKO не были допущены ко второму этапу конкурса

Одесса, Вторник 04 августа 2020 15:39
В ОПЗ объяснили, почему Socar и ОKKO не были допущены ко второму этапу конкурса
Фото: ОПЗ (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Отмечается, что компании не смогли подтвердить наличие опыта реализации минеральных удобрений

Ко второму этапу конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода не были допущены ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ", поскольку не сумели подтвердить наличие опыта реализации минеральных удобрений. Этот критерий является обязательным для конкурсантов в рамках разработанного порядка отбора и нацелен на обеспечение бесперебойной работы ОПЗ.

Об этом сообщает и.о. директора ОПЗ Николай Синица в колонке на Интерфакс-Украина.

"Основным заданием порядка отбора стала разработка механизма, который защищает ОПЗ от рисков нестабильной работы и остановки производства. Дело в том, что запуск такого предприятия, как ОПЗ, после простоя - довольно дорогая и трудоемкая процедура. Возобновление производственных процессов после остановки завода требует затрат не менее 3 млн куб. м природного газа и дополнительных расходов в размере около 1 млн долл. США", - сообщает Синица.

Для бесперебойной работы ОПЗ необходимо обеспечивать своевременную отгрузку химической продукции, отмечает руководитель ОПЗ.

"В свое время, работая по давальческой схеме, ОПЗ уже останавливался из-за переполненности складов и невозможности давальца организовать своевременную отгрузку химической продукции. Это, в свою очередь, привело к значительным финансовым убыткам и социальной напряженности среди трудового коллектива завода и в городе Южный", - добавил он.

По его словам, основным заданием порядка отбора стала разработка механизма, который защищает ОПЗ от рисков нестабильной работы и остановки производства.

"Дело в том, что запуск такого предприятия, как ОПЗ, после простоя – довольно дорогая и трудоемкая процедура. Возобновление производственных процессов после остановки завода требует затрат не менее 3 млн куб. м природного газа и дополнительных расходов в размере около 1 млн долл. США", - отметил Синица.

Он отмечает, что ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ" не смогли документарно подтвердить опыт сбыта минеральных удобрений, что стало причиной отказа для участия во втором этапе конкурса по выбору поставщика давальческого сырья на ОПЗ.

"Таким образом, действия ОПЗ о недопуске двух субъектов хозяйствования ко второму этапу конкурса являются обоснованными и полностью находятся в установленных границах порядка проведения конкурса. Попытки искать любой политический подтекст в этих решениях руководящих органов ОПЗ являются безосновательными, поскольку вопрос проведения конкурса, его условий и отношений завода с компаниями-давальцами - это исключительно вопрос отношений двух субъектов хозяйствования, где именно ОПЗ - один с контрагентов", - резюмирует Синица.

Как ранее писало РБК-Украина, чистая прибыли АО "Одесский припортовый завод" в период апреля-июня 2020 года составила 336,6 млн грн, при этом размер налоговых выплат увеличился до 141,4 млн грн.

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