В ОПЗ пояснили, чому Socar та ОKKO не були допущені до другого етапу конкурсу

Фото: ОПЗ (з відкритих джерел)

Зазначається, що компанії не змогли підтвердити наявність досвіду реалізації мінеральних добрив

До другого етапу конкурсу з відбору постачальника давальницької сировини для Одеського припортового заводу не були допущені ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна "і ПП "ОККО КОНТРАКТ", оскільки не зуміли підтвердити наявність досвіду реалізації мінеральних добрив. Цей критерій є обов'язковим для конкурсантів в рамках розробленого порядку відбору та націлений на забезпечення безперебійної роботи ОПЗ.

Про це повідомляє в.о. директора ОПЗ Микола Синиця в колонці на Інтерфакс-Україна.

"Основним завданням порядку відбору стала розробка механізму, який захищає ОПЗ від ризиків нестабільної роботи й зупинки виробництва. Річ у тому, що запуск такого підприємства, як ОПЗ, після простою - досить дорога і трудомістка процедура. Відновлення виробничих процесів після зупинки заводу вимагає витрати не менше 3 млн куб. м природного газу і додаткових витрат в розмірі близько 1 млн дол. США ", - повідомляє Синиця.

Для безперебійної роботи ОПЗ необхідно забезпечувати своєчасне відвантаження хімічної продукції, зазначає керівник ОПЗ.

"Свого часу, працюючи за давальницькою схемою, ОПЗ вже зупинявся через переповненість складів і неможливість давальця організувати своєчасне відвантаження хімічної продукції. Це, своєю чергою, призвело до значних фінансових збитків і соціальної напруженості серед трудового колективу заводу і в місті Южний", - додав він.

За його словами, основним завданням порядку відбору стала розробка механізму, який захищає ОПЗ від ризиків нестабільної роботи й зупинки виробництва.

"Річ у тому, що запуск такого підприємства, як ОПЗ, після простою - досить дорога і трудомістка процедура. Відновлення виробничих процесів після зупинки заводу вимагає витрат не менше 3 млн куб. м природного газу і додаткових витрат в розмірі близько 1 млн дол. США", - зазначив Синиця.

Він зазначає, що ТОВ "Торговий діми "Сокар Україна" і ПП "ОККО КОНТРАКТ" не змогли документарно підтвердити досвід збуту мінеральних добрив, що стало причиною відмови для участі у другому етапі конкурсу з вибору постачальника давальницької сировини на ОПЗ.

"Таким чином, дії ОПЗ про недопуск двох суб'єктів господарювання до другого етапу конкурсу є обґрунтованими й повністю знаходяться в установлених межах порядку проведення конкурсу. Спроби шукати будь-який політичний підтекст в цих рішеннях керівних органів ОПЗ є безпідставними, оскільки питання проведення конкурсу, його умов і відносин заводу з компаніями-давальцями - це виключно питання відносин двох суб'єктів господарювання, де саме ОПЗ - один з контрагентів", - резюмує Синиця.

Як раніше писало РБК-Україна, чистий прибуток АТ "Одеський припортовий завод" в період квітня-червня 2020 року склав 336,6 млн грн, при цьому розмір податкових виплат збільшився до 141,4 млн грн.