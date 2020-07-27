ОПЗ: информационные атаки на предприятие преследуют цель дестабилизации его работы

Информационная волна, развернувшаяся вокруг конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода, преследует цель дестабилизации предприятия, что может привести к его остановке.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

Как сообщает пресс-служба, заинтересованные группы пытаются оказывать давление на членов правления предприятия с целью изменить решения, которые были приняты в рамках проведения процедуры отбора поставщика давальческого сырья.

Подчеркивается, что в ходе второго этапа конкурса все участники предоставили максимально выгодные для ОПЗ предложения, и по состоянию на сегодня на ОПЗ начинается финальный этап отбора.

"Цель менеджмента АО "ОПЗ" - обеспечение стабильной и безопасной работы предприятия и недопущения ситуации, в которой завод находился еще недавно: 16 месяцев простоя производственных мощностей, сокращенная рабочая неделя, невыплата заработной платы и отток большого количества квалифицированных кадров. Эти факторы привели к продолжительному социальному напряжению на предприятии и в городе Южный. Мы не можем допустить воспроизведения данной ситуации. Потому будем оперативно реагировать на попытки срыва конкурсного отбора и дестабилизации обстановки на заводе", - отметил и.о. главы правления - директора АО "ОПЗ" Николай Синица.

Напомним, ООО "Торговый дом "Сокар Украина" и ЧП "ОККО КОНТРАКТ" не были допущены ко второму этапу конкурса по отбору давальческого сырья для ОПЗ ввиду отсутствия подтвержденного опыта реализации минеральных удобрений.

ОПЗ, находящийся в управлении Фонда госимущества Украины, входит в перечень объектов большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.