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ОПЗ продаватимуть за новими правилами, - Трубаров

НовиниЕкономіка    04.06.2018 - 13:37
Фото: Одеський припортовий завод (УНІАН)
Фото: Одеський припортовий завод (УНІАН)

Порядок приватизації розписаний в новому законі про приватизацію

Одеський припортовий завод (ОПЗ) буде приватизований за новим законом з залученням радника. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Фонду держмайна Віталій Трубаров.

"Зараз йде робота по підготовці конкурсу з відбору радника, і тільки МЕРТ визначиться зі своєю кандидатурою до складу комісії, переходимо до формування завдань раднику і умов аукціону", - написав він.

Трубаров також повідомив, що паралельно йде робота з іноземними радниками в рамках робочої групи з питань приватизації, яку очолює міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко щодо пошуку шляхів реструктуризації боргів ОПЗ.

Раніше продаж ОПЗ планувалася відповідно до перехідних положень нового закону, тобто за нормами старого закону, оскільки передприватизаційна підготовка почалася до набрання чинності нового закону.

 
 

Нагадаємо, борг Одеського припортового заводу (ОПЗ) перед DF Group, Національною акціонерною компанією "Нафтогаз" і іншими контрагентами досяг 7,2 млрд гривень.

У Мінфіні допускають невиконання плану надходжень від приватизації держмайна на 2018 За місяць борг ОПЗ за балансування газу збільшився на 500 млн гривень
Теги публікації: ОПЗ, приватизация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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