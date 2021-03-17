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Опыт системы парковочного пространства Днепра хотят перенять другие украинские города

Новина українською → Днепр, Среда 17 марта 2021 12:25
Опыт системы парковочного пространства Днепра хотят перенять другие украинские города Фото: парковочное пространство Днепра (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Днепр посетила делегация из представителей местного самоуправления Полтавы, Житомира, Винницы, Киева и Николаева, чтобы ознакомиться и перенять опыт организации системы парковочного пространства. Визит организован в рамках проекта "Интегрированное развитие городов в Украине".

Об этом сообщила исполняющий обязанности начальника инспекции по вопросам парковки Днепровского городского совета Мария Алейниченко.

По ее словам, делегатов подробно ознакомили с тем, как внедрена система парковок в городе, как работает инспекция по вопросам парковки, с открытыми парковочными площадками, оплатой услуг, выявлением и фиксацией соответствующих нарушений, а также с эвакуацией транспортных средств, доставкой машин на штрафплощадку и т.д.

"Парковочное пространство Днепра - это многофункциональная система, в которую входят как платные, так и бесплатные парковки, а также контроль за соблюдением правил парковки, который обеспечивает муниципальная инспекция. Днепр первым в Украине создал такую службу контроля. Имеем передовой опыт использования в своей работе и цифровых информационных технологий. Благодаря введению платной парковки нам удалось значительно разгрузить от машин центральную часть города. За 2,5 года эффективного способа контроля за парковкой и взаимодействия с водителями есть положительные результаты - автомобилисты становятся более дисциплинированными в соблюдении правил дорожного движения, парковке. Но одновременно есть и такие, кто все же нарушают. Поэтому рады поделиться опытом с представителями других городов", - заявила Мария Алейниченко.

Опыт системы парковочного пространства Днепра хотят перенять другие украинские города

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Дмитрий Попов уверен: увиденное в Днепре значительно упростит внедрение системы парковки в его городе.

"Сейчас работаем над этим, и положительный опыт Днепра как раз пригодится. Именно практика вашего города показывает, как можно эффективно и правильно реализовывать систему парковки, соответствующего контроля, чтобы, в частности, и разгрузить центр города", - заявил Попов

Со своей стороны депутат Винницкого городского совета Виктор Перлов тоже добавил, что в Днепре созданы все условия для правильной парковки.

Напомним, ранее в Днепре забрендировали весь общественный транспорт в одном стиле. Отныне каждый транспорт имеет свой цвет: троллейбусы - лазурные, трамваи - гранатовые, а автобусы - ярко желтые.

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