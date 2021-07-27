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Опубліковані укази Зеленського щодо Хомчака

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 19:52
Опубліковані укази Зеленського щодо Хомчака Фото: Руслан Хомчак, екс-головнокомандувач ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Офіс президента опублікував укази про звільнення Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройних Сил України та призначення його першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Володимир Зеленський прокоментував перестановки в ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Серед опублікованих указів президента також призначення новим головнокомандувачем ЗСУ командувача військами оперативного командування "Північ" Валерія Залужного та звільнення Михайла Коваля з посади першого заступника секретаря РНБО.

Перестановки в ЗСУ прокоментував Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що ротації або заміна керівників не повинні розглядатися як щось надзвичайне.

Глава держави також заявив, що очікує від нового керівництва Міноборони і ЗСУ "якісної взаємодії і чіткого визначення перспектив для кожного українського військового - як на професійному, так і на соціальному рівні".

"Від того, як побудовані відносини між керівниками, залежить виконання багатьох завдань - від підготовки державного оборонного замовлення до конкретної роботи з нашими військовими на передовій, їх забезпечення", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Хомчак покидає свою посаду за рішенням президента Володимира Зеленського.

Відзначити, посаду головнокомандувача ЗСУ зайняв генерал-майор Залужний. У 2018-2019 роках він був начальником Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ - першим заступником командувача Об'єднаних сил.

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