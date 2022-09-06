Опубліковані супутникові знімки знищеного понтонного мосту біля Дар‘ївки

ЗСУ знищили понтонний міст в районі села Дар’ївка Херсонської області, який російські окупанти використовували для перетину річки Інгулець. Стало відомо, як виглядає понтон наразі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутникові знімки мосту за 5 вересня, що опублікували " Схеми ".

На супутниковому знімку Planet Labs крім зруйнованого понтонного та пошкодженого Дар’ївського мостів, які розташовані поруч, можна побачити пошкодження будівлі біля річкового причалу.

Про знищення мосту вже відзвітували в ОК "Південь".

"Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС", - йдеться в повідомленні.