Опубликованы спутниковые снимки разрушений в Северодонецке, Рубежном и Славянске

Компания Maxar Technologies опубликовала несколько спутниковых снимков, датируемых 6 июня, на которых видны серьезные разрушения Славянска, Рубежного и Северодонецка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схеми".
На первых двух спутниковых снимках показаны поврежденные здания в Северодонецке. Больше всего разрушений здания понесли от обстрелов ствольной артиллерией, а также РСЗО.
Напомним, оккупанты выбрали три направления, на которые бросили больше сил, чтобы захватить Донбасс. На этой неделе постараются дойти до Славянска.
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