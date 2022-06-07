Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янську

Компанія Maxar Technologies опублікувала кілька супутникових знімків, що датуються 6 червня, на яких видно серйозні руйнування Слов'янська, Рубіжного і Сєвєродонецька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
На перших двох супутникових знімках Показані пошкоджені будівлі в Сєвєродонецьку. Найбільше руйнувань будівлі зазнали від обстрілів ствольною артилерією, а також РСЗВ.
Нагадаємо, окупанти обрали три напрямки, на які кинули більше сил, щоб захопити Донбас. На цьому тижні постараються дійти до Слов'янська.
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