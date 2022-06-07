Опубліковано супутникові знімки руйнувань у Сєвєродонецьку, Рубіжному та Слов'янську

На перших двох супутникових знімках Показані пошкоджені будівлі в Сєвєродонецьку. Найбільше руйнувань будівлі зазнали від обстрілів ствольною артилерією, а також РСЗВ.

Також на фотографіях зображені житлові квартали в Рубіжному до масованих обстрілів, і через кілька днів після боїв за місто.

Також на супутникових знімках можна помітити окопалася в полях російську артилерію, яка орієнтована на Сєвєродонецьк, а також сліди масованих обстрілів біля села Довгеньке Харківської області.