Опубликованы результаты еще одного экзит-пола

Телеканал ТСН обнародовал данные своего экзит-пола, по его результатам фаворитом в первом туре остается Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

По данным этого экзит-пола, Зеленского поддержали 30,1% избирателей. На втором месте Петр Порошенко с результатом в 18,5%, на третьем Юлия Тимошенко с 14%.

Фото: данные экзит-пола ТСН

Далее идут Юрий Бойко с результатом в 9,1%, Анатолий Гриценко - 7,6%, Игорь Смешко - 6,6%, Олег Ляшко - 5,0% и Александр Вилкул -3,7%.

Опрос провели исследовательские компании TNS Kantar и Info Sapiens. Опрошено около 20 тысяч респондентов на выходе из 600 избирательных участков методом личного интервью.

Напомним, по данным Национального экзит-пола на 18:00, лидирует Зеленский с 30,4% голосов, 17,8% респондентов проголосовали за Порошенко, у Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных. У Юрия Бойко - 9,8%, за Анатолия Гриценко проголосовали 7,1%.

В то же время по данным экзит-пола "112 Украина" и NewsOne, в первом туре президентских выборов больше всех голосов набрали Зеленский (30,7%) и Порошенко (18,6%). На третьем месте Тимошенко (13,9%), далее идут Бойко (10,3%) и Гриценко (7,3%).