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Опубликованы рекомендации для работы школ с 1 сентября

Автор: РБК-Украина

Школы должны обеспечить соблюдение дистанции и гигиены

Украинские школы для старта учебного года с 1 сентября должны обеспечить соблюдение социальной дистанции и правил гигиены. Общаться с родителями учеников рекомендуется дистанционно.

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства образования и науки.

Сообщается, что для старта учебного года необходимо обеспечить школы дезинфицирующими средствами и масками, оборудовать места для обработки рук, создать условия для социального дистанцирования.

Для создания условий социального дистанцирования рекомендуется:

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  • открыть несколько входов
  • увеличить расстояние между партами
  • использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам
  • использовать большие помещения - актовые залы и коридоры, адаптированные для нужд обучения
  • проводить занятия на открытом воздухе
  • установить гибкий график начала занятий для различных категорий учеников

Кроме того, школам рекомендуют закрепить за классами отдельные учебные кабинеты, а учителям - минимизировать физический контакт с учениками. Руководство школ может ввести гибкую структуру учебного года с возможностью переноса сроков каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Работа групп продленного дня должна быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача. Учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, сахарным диабетом рекомендуют перевести на экстернат или дистанционное обучение.

В МОН добавили, что решение об особенностях работы школы в условиях "зеленого", "желтого" и "оранжевого" карантина принимает педсовет с учетом рекомендаций главного санврача.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебный год по всей стране стартует с 1 сентября.

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