Опубліковано рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Українські школи для старту навчального року з 1 вересня повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни. Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно.

Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.

Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

відкрити кілька входів

збільшити відстань між партами

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами

використовувати великі приміщення - актові зали та коридори, адаптовані для потреб навчання

проводити заняття на відкритому повітрі

встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів

Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах "зеленого", "жовтого" і "помаранчевого" карантину приймає педрада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік по всій країні стартує з 1 вересня.