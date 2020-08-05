Опубліковано рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Школи мають забезпечити дотримання дистанції та гігієни
Українські школи для старту навчального року з 1 вересня повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни. Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно.
Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки.
Повідомляється, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.
Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:
Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.
У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах "зеленого", "жовтого" і "помаранчевого" карантину приймає педрада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік по всій країні стартує з 1 вересня.