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Опубліковано рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня

Автор: РБК-Україна

Школи мають забезпечити дотримання дистанції та гігієни

Українські школи для старту навчального року з 1 вересня повинні забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни. Спілкуватися з батьками учнів рекомендується дистанційно.

Відповідні рекомендації опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки.

Повідомляється, що для старту навчального року необхідно забезпечити школи дезінфікуючими засобами і масками, обладнати місця для обробки рук, створити умови для соціального дистанціювання.

Для створення умов соціального дистанціювання рекомендується:

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  • відкрити кілька входів
  • збільшити відстань між партами
  • використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами
  • використовувати великі приміщення - актові зали та коридори, адаптовані для потреб навчання
  • проводити заняття на відкритому повітрі
  • встановити гнучкий графік занять для різних категорій учнів

Крім того, школам рекомендують закріпити за класами окремі навчальні кабінети, а вчителям - мінімізувати фізичний контакт з учнями. Керівництво шкіл може ввести гнучку структуру навчального року з можливістю перенесення термінів канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Робота груп продовженого дня має бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Учнів з хронічними легеневими хворобами, розладами імунної системи, цукровим діабетом рекомендують перевести на екстернат або дистанційне навчання.

У МОН додали, що рішення про особливості роботи школи в умовах "зеленого", "жовтого" і "помаранчевого" карантину приймає педрада з урахуванням рекомендацій головного санлікаря.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік по всій країні стартує з 1 вересня.

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