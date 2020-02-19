Опубликованы фото и видео последствий боя на Донбассе

Опубликованы последствия боя на Донбассе, в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил. Видео и фото опубликовало информационное агентство Министерства обороны Украины АрміяInform.

Вчера боевики осуществили попытку прорыва позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный (Золотое), что в Луганской области.

По информации пресс-центра штаба ООС, оккупанты использовали ствольную артиллерию калибра 152 мм - 6 снарядов калибра 122 мм - 18 снарядов. Кроме того, они выпустили по позициям наших защитников более 164 мины из минометов калибра 120 мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Фото: последствия обстрелов боевиков на Донбассе (armyinform.com.ru)

Напомним, после информации о бое на Донбассе президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После заседания начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил, что все украинские позиции находятся под контролем войск Украины.

В свою очередь, у президента РФ Владимира Путина надеются, что в ближайшее время удастся прояснить детали события на Донбассе, после можно будет делать выводы.