Опубликованы новые доказательства военных преступлений армии РФ в Буче, - NYT

Редакция The New York Times опубликовала новые доказательства военных преступлений солдат армии РФ в Буче. На видео видно, как российские десантники казнили по меньшей мере восемь украинцев в Буче 4 марта, что является потенциальным военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

На первом видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как оккупанты ведут девять сгорбленных украинских пленных. Затем солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

На видео с дрона, снятом 5 марта, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания на улице Яблонской, 144, также видна военная техника с характерной символикой и российские военные.