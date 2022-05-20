RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Опубліковано нові докази військових злочинів армії РФ у Бучі, - NYT

Ексгумація тіл у Бучі (Фото: РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Редакція The New York Times опублікувала нові докази військових злочинів солдатів армії РФ в Бучі. На відео видно, як російські десантники стратили щонайменше вісім українців у Бучі 4 березня, що є потенційним військовим злочином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

На першому відео з камери відеоспостереження від 4 березня видно, як окупанти ведуть дев'ять згорблених українських полонених. Потім солдати відвели чоловіків за сусідню офісну будівлю, яку захопили і перетворили на імпровізовану базу.

На відео з дрона, знятому 5 березня, Показані тіла, що лежали на землі біля офісної будівлі на вулиці Яблунській, 144, також видно військову техніку з характерною символікою і російські військові.

Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру кільком росіянам за вбивства в Бучі. Правоохоронцям відомі особи, які жорстоко вбивали цивільних у їхніх домівках. Вже встановлено понад 10 військовослужбовців РФ, які підозрюються в катуванні і вбивствах на вулиці Яблунській.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БучаВійська РФВторгнення Росії до України