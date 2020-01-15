Опубликованы изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству

Закон № 340-IX направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков
Опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия рейдерству". Документ опубликован в газете "Голос Украины" и завтра вступает в силу.
Закон № 340-IX направлен на обеспечение защиты имущественных прав владельцев и пользователей земельных участков, предотвращение противоправному поглощению и захвату предприятий в аграрном секторе экономики, решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений.
Законом внесены изменения в ряд законодательных актов, которые делают невозможным:
Напомним, этот закон президент Владимир Зеленский подписал 13 января.
РБК-Украина писало, что парламент принял во втором чтении данный проект закона в начале декабря. За него проголосовали 235 парламентариев.
До этого Верховная рада 8 созыва в конце декабря отправила на доработку изменения в Земельный кодекс для противодействия рейдерству. В ходе рассмотрения проекта в сессионном зале возник конфликт.