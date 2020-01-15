Опубліковані зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству

Закон № 340-IX спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок
Опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству". Документ опублікований в газеті "Голос України" і завтра набирає чинності.
Закон № 340-IX спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.
Законом внесено зміни до низки законодавчих актів, які унеможливлюють:
Нагадаємо, цей закон президент Володимир Зеленський підписав 13 січня.
РБК-Україна писало, що парламент прийняв у другому читанні даний проект закону на початку грудня. За нього проголосували 235 парламентаріїв.
До цього Верховна рада 8 скликання у кінці грудня відправила на доопрацювання зміни до Земельного кодексу для протидії рейдерству. В ході розгляду проекту в сесійній залі виник конфлікт.