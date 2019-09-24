Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Із закону про приватизацію прибрали спірну статтю

В Україні опубліковано зміни до закону про приватизацію держмайна. Текст закону приводить парламентська газета "Голос України".

Зазначимо, з тексту закону "Про приватизацію державного та комунального майна" прибрали статтю 9, так як вона суперечила статтями 83, 85 і 89 Конституції України. Спірна стаття передбачала, що для контролю за приватизацією, дотримання законодавства та аналізу наслідків приватизації з числа нардепів утворюється Спеціальна контрольна комісія Ради з питань приватизації.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада України призначила Дмитра Сенниченка головою Фонду державного майна. До 2018 року він обіймав посаду директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті". Також обіймав посади віце-президента комітету інфраструктури і нерухомості Американської торгової палати, члена правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабміні і незалежного члена наглядової ради ProZorro.