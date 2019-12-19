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Опубликованы изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин

Новости » Политика     19.12.2019 - 15:44
Опубликованы изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документом предусмотрено упрощение утверждения перспективных планов формирования теробщин

Закон "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей) опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом определяется, что объединение территориальных общин осуществляется согласно перспективных планов формирования территорий общин АР Крым, области. При этом предполагается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Совета министров Крыма, соответствующей областной государственной администрации.

Напомним, 5 декабря ВР поддержала во втором чтении законопроект №2189, за него проголосовали 277 депутатов Рады. А 18 декабря закон одобрил президент Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, 12 ноября Верховная рада в первом чтении поддержала упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин.

Добавим также, президент Владимир Зеленский внес в Раду проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Профильный комитет рекомендует ВР направить законопроект на рассмотрение Конституционного суда Украины.

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