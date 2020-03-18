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Опубликованы изменения в Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств

Новости » Политика     18.03.2020 - 11:08
Опубликованы изменения в Налоговый кодекс для повышения доступности лекарств
Иллюстративное фото (УНИАН)

Документ вступит в силу с 1 апреля

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" во вторник, 17 марта, был обнародован. Об этом свидетельствует публикация документа в издании "Голос Украины".

Он вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.

Законом предусмотрено нераспространение ряда разниц, возникающих при осуществлении финансовых операций, на операции Закупочной организации по бесплатной поставке (распределению) медицинских товаров, приобретенных организацией за средства государственного бюджета или средства грантов (субгрантов) Глобального фонда.

Также законопроект освобождает от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенную территорию Украины медицинских товаров, которые будут закупаться Закупочной организацией.

Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.

Напомним, 17 марта Верховная рада во втором чтении одобрил законопроект №2539. За документ проголосовали 295 народных депутатов.

Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Добавим также, парламентарии одобрили закон о противодействии коронавирусу.

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