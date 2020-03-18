Опубліковані зміни до Податкового кодексу для підвищення доступності ліків

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Документ набуде чинності з 1 квітня

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України з приводу підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров'я за кошти державного бюджету" у вівторок, 17 березня, був оприлюднений. Про це свідчить публікація документа в виданні "Голос України".

Він набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Законом передбачене нерозповсюдження ряду різниць, що виникають при здійсненні фінансових операцій, на операції Закупівельної організації з безоплатної поставки (розподілу) медичних товарів, придбаних організацією за кошти державного бюджету або за кошти грантів (субгрантів) Глобального фонду.

Також законопроект звільняє від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України і постачання на митну територію України медичних товарів, які будуть закуповуватися Закупівельною організацією.

Крім того, в законі прописано непоширення положень податкового законодавства щодо необхідності нарахування компенсуючих податкових зобов'язань і пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту на операції, звільнені від оподаткування ПДВ згідно з цим документом.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада у другому читанні схвалив законопроект №2539. За документ проголосували 295 народних депутатів.

Раніше Рада прийняла у другому читанні законопроект №2538 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".

Додамо також, парламентарі схвалили закон про протидію коронавірусу.