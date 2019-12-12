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Опубликованы изменения в Бюджетный кодекс

Новости » Политика     12.12.2019 - 09:04
Опубликованы изменения в Бюджетный кодекс
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020

Опубликован закон об изменениях в Бюджетный кодекс. Документ обнародован в издании "Голос Украины".

Закон № 293-IX направлен на урегулирование вопросов, связанных с подготовкой госбюджета-2020. В частности, изменения регулирующих расходы государственного и местных бюджетов повысят эффективность мер по выполнению бюджета.

При этом из окончательной редакции закона исключили сокращение объема Фонда регионального развития и новые положения по остаткам средств специального фонда бюджета. В то же время внесены изменения для выплат социальной помощи непосредственно из государственного бюджета вместо местных бюджетов.

В рамках рассмотрения изменений в Бюджетный кодекс Рада оставила миллиардные акцизные сборы на местах. В частности, часть акцизного сбора с горючего (13,44%), которую первоначально планировалось перенести в Дорожный фонд, еще на год оставили в местных бюджетах. Речь идет о сумме около 7,7 млрд гривен. При этом профильный комитет был против правки, так как этот налог не относится к доходам общего фонда госбюджета, а в полном объеме зачисляется в специальный фонд как источник поступлений Дорожного фонда.

РБК-Украина писало, что вчера президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект.

До этого Рада 14 ноября поддержала внесения изменений в Бюджетный кодекс. Соответствующее решение поддержали 282 нардепа.

Добавим также, данный проект закона Рада приняла за основу в первом чтении 18 октября.

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