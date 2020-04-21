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Опубликованы фото и видео последствий пожара в Чернобыльской зоне

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 08:43
Опубликованы фото и видео последствий пожара в Чернобыльской зоне
Фото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Очаги пожара зафиксированы в с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка

В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств, основные усилия направлены на локализацию 4 очагов. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, очаги зафиксированы в с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка.

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 405 км минерализованных полос", - говорится в сообщении.

Опубликованы фото и видео последствий пожара в Чернобыльской зонеФото: последствия пожара в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

К тушению пожаров привлечено 1359 чел. и 340 ед. техники, из них от ГСЧС 1205 чел. о/с и 250 ед. техники (в том числе 3 вертолета, которым 19 апреля осуществлено 93 сбросов - 186 т. воды).

Напомним, пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Вместе с тем, Национальная полиция совместно со Службой безопасности Украины изучает все случаи поджогов травы и леса в стране для установления возможной взаимосвязи между действиями различных групп поджигателей.

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