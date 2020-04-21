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Опубліковано фото и відео наслідків пожежі у Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 08:43
Опубліковано фото и відео наслідків пожежі у Чорнобильській зоні
Фото: наслідки пожежі в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Осередки пожежі зафіксовані в с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка

У Чорнобильській зоні продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв, основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків. Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, осередки зафіксовані в с. Корогод, с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка.

"Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково вісім шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 405 км мінералізованих смуг", - йдеться у повідомленні.

Опубліковано фото и відео наслідків пожежі у Чорнобильській зоніФото: наслідки пожежі в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

До гасіння пожеж залучено 1359 чол. та 340 од. техніки, з них від ДСНС 1205 чол. о/с та 250 од. техніки (в тому числі 3 вертольоти, якими 19 квітня здійснено 93 скидів - 186 т. води).

Нагадаємо, поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

Разом з тим, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

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