Опубликованы фото аварии танкера возле Одессы

Опубликованы фото танкера Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября. Об этом сообщает "Думская".

На фото видно, корабль еще больше погрузился в воду.

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Напомним, танкер Delfi мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. В частности, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана ГПСУ.Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы

Как писало РБК-Украина, в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что на месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что в море у эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. По словам Фирсова, на данный момент инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.