ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликованы фото аварии танкера возле Одессы

Новости » Общество     23.11.2019 - 18:59
Опубликованы фото аварии танкера возле Одессы
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

На фото видно, корабль еще больше погрузился в воду

Опубликованы фото танкера Delfi, который сел на мель в Одессе в ночь на 22 ноября. Об этом сообщает "Думская".

На фото видно, корабль еще больше погрузился в воду.

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Напомним, танкер Delfi мог быть задействован в контрабандной перевалке нефтепродуктов. В частности, бункеровщик стоял там, где его не могла достать морская охрана ГПСУ.Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина - 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы

Как писало РБК-Украина, в результате кораблекрушения в море вылилось большое количество нефтепродуктов. Ранее сообщалось, что на месте аварии концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму.

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов заявил, что в море у эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз. По словам Фирсова, на данный момент инспекторы работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности.

У эпицентра аварии танкера возле Одессы содержание нефтепродуктов превышено в 157 раз Авария танкера и обыски в Одесской мэрии: новости за 22 ноября
Новости Украины Одессатанкер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь