Опубліковані фото аварії танкера біля Одеси

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

На фото видно, корабель ще більше занурився у воду

Опубліковані фото танкера Delfi, який сів на мілину в Одесі в ніч на 22 листопада. Про це повідомляє "Думська".

На фото видно, корабель ще більше занурився у воду.

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Нагадаємо, танкер Delfi міг бути задіяний у контрабандної перевалки нафтопродуктів. Зокрема, бункерувальник стояв там, де його не могла дістати морська охорона ДПСУ.Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований в Харкові і належить Джавадову Шамсаддін Алі Огли

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті корабельної аварії в море вилилося велику кількість нафтопродуктів. Раніше повідомлялося, що на місці аварії концентрація нафтопродуктів у воді у 53 рази перевищує норму.

Виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов заявив, що в морі біля епіцентру аварії танкера біля Одеси вміст нафтопродуктів перевищено в 157 разів. За словами Фірсова, на даний момент інспектори працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності.