Опубликованы данные разведки Нидерландов по делу МН17

Служба военной разведки Нидерландов не обнаружила ни один ЗРК "Бук", который мог быть способен сбить рейс МН17 над Донбассом в 2014 году. Это следует из документов, опубликованных журналистом и автором документального фильма об авиакатастрофе гражданином Нидерландов Максом Ван дер Верффом.

Журналист опубликовал документы, в которых говорится о позициях российских мобильных комплексов "Бук" в день авиакатастрофы. И самолет якобы не мог сбить российский "Бук".

"MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1", - говорится в письме разведки, которое было направлено голландской прокуратуре 21 сентября 2016 года.

Фото: опубликованные документы (mailchi.mp)

Однако, в документе отмечается, что единственный идентифицированный комплекс, имеющий достаточно широкий диапазон, чтобы сбить этот самолет, - две системы С-300ПМ2 "Фаворит" ВС РФ, расположенные недалеко от города Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что в расследовании катастрофы пассажирского самолета Малайзийских авиалиний MH17 появились новые данные о причастности российского зенитно-ракетного косплекса "Бук".

Как ранее уже сообщала международная следственная группа (JIT), лайнер сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежал 53 зенитной бригаде ВС России. Установку привезли 25 июня 2014 года из Курска на Донбасс, а после катастрофы вернули обратно.

РБК-Украина писало, что в июне 2019 года Совместная следственная группа по делу о катастрофе малазийского Boeing объявила имена четырех подозреваемых. Это бывший главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), причастный к перевозке "Бука" подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").