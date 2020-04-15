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ГБР направило в суд обвинение за госизмену против экс-прокурора АР Крым

Новости » Общество     15.04.2020 - 11:45
ГБР направило в суд обвинение за госизмену против экс-прокурора АР Крым
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бывший правоохранитель участвовал в судебных заседаниях против украинских граждан

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Автономной Республики Крым, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что после оккупации крымского полуострова правоохранитель по собственному желанию вступил на службу незаконно созданной так называемой "прокуратуры Республики Крым" Российской Федерации.

"Действуя в интересах страны агрессора прокурор, находясь в должности старшего прокурора новосозданной прокуратуры АР Крым, в качестве стороны обвинения принимал участие в судебных заседаниях относительно проукраински настроенных граждан. По его непосредственному содействию, заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, который активно выступал против оккупации полуострова Крым, незаконно лишили свободы на срок более 9 месяцев", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, 14 апреля Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым открыла дело по факту загрязнения акватории Черного и Азовского морей вблизи Крыма российскими танкерами.

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