Опубликовано видео взрыва в ночном клубе в Сумах

На видео мужчина в балаклаве бросает гранату под ноги посетителям клуба

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва гранаты в сумском ночном клубе "Луна". Видео на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации", - отметила Науменко.

Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації Опубліковано Наталею Науменко 9 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе. Сведения об инциденте внесены в единый реестр досудебных расследований. Предварительно взрыв квалифицировали как покушение на убийство. На данный момент известно о госпитализации семерых пострадавших.