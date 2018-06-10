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Опубликовано видео взрыва в ночном клубе в Сумах

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 12:25
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: место взрыва в Сумах (su.npu.gov.ua)

На видео мужчина в балаклаве бросает гранату под ноги посетителям клуба

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент взрыва гранаты в сумском ночном клубе "Луна". Видео на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации", - отметила Науменко.  

 

Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації

Опубліковано Наталею Науменко 9 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который подорвал гранату в сумском ночном клубе. Сведения об инциденте внесены в единый реестр досудебных расследований. Предварительно взрыв квалифицировали как покушение на убийство. На данный момент известно о госпитализации семерых пострадавших.

 

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Теги публикации: Сумы, ночной клуб, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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