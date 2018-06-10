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Опубліковано відео вибуху в нічному клубі у Сумах

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 12:25
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)
Фото: місце вибуху в Сумах (su.npu.gov.ua)

На відео чоловік у балаклаві кидає гранату під ноги відвідувачам клубу

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати в сумському нічному клубі "Луна". Відео на своїй сторінці в Facebook опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

"Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації", - зазначила Науменко.

 

Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації

Опубліковано Наталею Науменко 9 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі. Відомості про інцидент внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Попередньо вибух кваліфікували як замах на вбивство. На даний момент відомо про госпіталізацію сімох постраждалих.

 

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Теги публікації: Суми, ночной клуб, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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