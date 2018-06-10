Опубліковано відео вибуху в нічному клубі у Сумах

На відео чоловік у балаклаві кидає гранату під ноги відвідувачам клубу
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент вибуху гранати в сумському нічному клубі "Луна". Відео на своїй сторінці в Facebook опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко.
"Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації", - зазначила Науменко.
Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімаціїОпубліковано Наталею Науменко 9 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату в сумському нічному клубі. Відомості про інцидент внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Попередньо вибух кваліфікували як замах на вбивство. На даний момент відомо про госпіталізацію сімох постраждалих.