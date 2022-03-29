Опубликовано видео ракетного удара по Николаевской ОГА

Российские войска 29 марта нанесли ракетный удар по Николаевской областной государственной администрации (ОГА). На опубликованном видео видно, как ракета попала в здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
"Я так понял, когда я улыбаюсь - орков это бесит", - подписал он опубликованное видео.
Напомним, ранее стало известно, что из-под завалов здания областной администрации достали тела трех погибших.
Подробнее об обстреле читайте в материале "Разрушенная ОГА, пострадавшие и новая угроза: что происходит в Николаеве".
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