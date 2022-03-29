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Опубліковано відео ракетного удару по Миколаївській ОГА

Фото: рятувальники на місці розбору завалів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Юлія Бойко

Російські війська 29 березня завдали ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА). На опублікованому відео видно, як ракета влучила в будівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

"Я так зрозумів, коли я посміхаюся - орків це бісить", - підписав він опубліковане відео.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з-під завалів будівлі обласної адміністрації дістали тіла трьох загиблих.

Детальніше про обстріл читайте в матеріалі "Зруйнована ОДА, постраждалі і нова загроза: що відбувається в Миколаєві".

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